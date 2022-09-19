Доделать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок373 просмотра

Необходимо изучить код прошлых исполнителей и дописать сайт.

Что сделано на данный момент - https://ha.360plus.online

Какие правки необходимо внести - https://docs.google.com/document/d/1jnUw4UjT66-lTQzbFCYvIYtgSLuEeORF6NuDt4SGsA0/edit?usp=sharing

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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