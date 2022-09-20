Требуется решение для оптимизации подгрузки изображений на веб-странице с использованием метода lazy loading. Необходимо загружать только изображения, находящиеся в зоне видимости пользователя, а также адаптировать размеры изображений под заданные блоки. Прием заявок только от опытных специалистов без упоминания о начале карьеры.
Консультация по modx
Необходимо рассказать как на сайт написанный на modx встроить код содержащий
Заявки фрилансеров
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