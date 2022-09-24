ТЫ СТАНОВИШЬСЯ ТЕМ,ВО ЧТО ТЫ ВЕРИШЬ .

Sergey Dychko - веб-разработчик,дизайнер,энтузиаст ,писатель и начинающий фрилансер.

Привык жить осознанно ,такой же подход к тому, чем я занимаюсь . Последние годы активно занимаюсь саморазвитием и личным ростом. В своем деле отдаю приоритет качеству и последующей отдачи .

В мои навыки FRONT-END разработки входят такие технологии ,как :

- HTML 5;

- CSS 3;

- JavaScript (JQuery) ;

- Bootstrap 5

- WordPress

- React.JS .

Backend : Php (Laravel), Nest.js

Ежедневно прогрессирую в интересующих областях программирования и стремлюсь к лучшему!