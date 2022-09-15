Full stack javascript developer

Занимаюсь веб-разработкой довольно продолжительное время, верстка сайтов на стэке HTML5/CSS/SCSS/JavaScript/ReactJS/SolidJS, работал в Jira, знаком с фреймворком Tailwind CSS, разработка сайтов с "0", заканчивая хостингом или vps, работа в системе версий GitHub. CMS WordPress.

Без в/п, ответственное отношение к работе, стремление к достижению результата при любых обстоятельствах.