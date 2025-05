Разработчик приложений, сайтов. Делаю как backend так и frontend.

Закончил IT бакалавр, прошёл IT курсы, есть опыт работы в IT компании, в которой основной работой была разработка NFT проектов, различных сайтов на заказ.

Языки : HTML, CSS, PHP, PYTHON, C#, JS, SQL.