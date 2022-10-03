ouresheach

Web разработка
Веб-студия из 7 опытных разработчиков готова оказать свои услуги:
- CRM, ERP, SAAS, системы автоматизации и тому подобное
- Посадочная страница (лендинг) с CMS
- Корпоративный или информационный сайт с CMS
- Интернет-магазин
- UX/UI-дизайн
- Битрикс
- Маркетплейс
- Сайты под ключ
- Backend
- Frontend
- Telegram-боты
- Лендинг на тильде
Стек обсуждаем, в основном это python, js/ts, go
Итоговые сроки и ценник оглашается после того когда ТЗ по проекту будет прочитано и согласованно.
Работа по договору.
Telegram для связи: @Joqstifeth
Email: [email protected]
В портфолио имеется множество проектов, среди которых CRM, langind, task manager, training platform. Могу отправить на почту/Telegram.
Я против войны в Украине!