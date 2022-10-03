ouresheach

Web разработка

Веб-студия из 7 опытных разработчиков готова оказать свои услуги:

- CRM, ERP, SAAS, системы автоматизации и тому подобное

- Посадочная страница (лендинг) с CMS

- Корпоративный или информационный сайт с CMS

- Интернет-магазин

- UX/UI-дизайн

- Битрикс

- Маркетплейс

- Сайты под ключ

- Backend

- Frontend

- Telegram-боты

- Лендинг на тильде

Стек обсуждаем, в основном это python, js/ts, go

Итоговые сроки и ценник оглашается после того когда ТЗ по проекту будет прочитано и согласованно.

Работа по договору.

Telegram для связи: @Joqstifeth

Email: [email protected]

В портфолио имеется множество проектов, среди которых CRM, langind, task manager, training platform. Могу отправить на почту/Telegram.