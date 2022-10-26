dr1verrr

Даниил dr1verrr

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
JavaScript(React.js) Frontend Developer

Даниил занимается созданием масштабируемых, кросс-браузерных, адаптивных, производительных веб-приложений более года с современными подходами на JavaScript(TypeScript), вокруг экосистемы React.js.

Основной стек технологий: TypeScript, React.js, Next.js, Redux.js(RTK - Redux Toolkit + Query), Effector.js, React Query, Firebase

Часто используемые библиотеки: MUI(Material UI, JSS)

Портфолио(собственные / учебные проекты): https://dr1ver-dev.web.app/work

Также имел опыт с использованием данных технологий: Node.js, Postgres(PostgreSQL).

Telegram: https://t.me/Dr1ver1

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Портфолио

Отзывы заказчиков

Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$200
10 баллов
3 года назад
Подключение по API фронтенд моб приложения
React Native
Спасибо, все сделано по договоренностям, продолжаем сотрудничество
Максим - отзывчивый, заказчик, который всегда на связи, с четкими, предельно понятными договоренностями, все по делу. Готов сотрудничать и дальше.
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