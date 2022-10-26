JavaScript(React.js) Frontend Developer
Даниил занимается созданием масштабируемых, кросс-браузерных, адаптивных, производительных веб-приложений более года с современными подходами на JavaScript(TypeScript), вокруг экосистемы React.js.
Основной стек технологий: TypeScript, React.js, Next.js, Redux.js(RTK - Redux Toolkit + Query), Effector.js, React Query, Firebase
Часто используемые библиотеки: MUI(Material UI, JSS)
Портфолио(собственные / учебные проекты): https://dr1ver-dev.web.app/work
Также имел опыт с использованием данных технологий: Node.js, Postgres(PostgreSQL).
Telegram: https://t.me/Dr1ver1
Я против войны в Украине!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Персональный сайт-портфолио7 просмотров
- Интернет-магазин9 просмотров
- Менеджер для кода7 просмотров
- Тренажер для печати7 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
3 года назад
React Native
Спасибо, все сделано по договоренностям, продолжаем сотрудничество
Ответный отзыв
Максим - отзывчивый, заказчик, который всегда на связи, с четкими, предельно понятными договоренностями, все по делу. Готов сотрудничать и дальше.