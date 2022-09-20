Для сео нам нужно в категориях сделать возможность менять название товаров

например есть категория "Стенки в гостиную"

товары в этой категории имеют названия

- Гостиная Loft Вариант 1

- Гостиная Quartz-10 с подсветкой

нам нужно для этих товаров и только для категории "Стенки в гостиную" сделать замену слова "Гостиная" на "Стенка в гостиную"

как я вижу реализацию

в категориях добавить поле для ввода текста на которое нужно заменить например "Стенка в гостиную" и поле для ввода текста что нужно заменить "Гостиная"

и написать скрипт который будет делать замену

чтобы товары имели такой вид

- Стенка в гостиную Loft Вариант 1

- Стенка в гостиную Quartz-10 с подсветкой

возможно сделать и что будет по стоимости?