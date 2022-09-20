Необходимо обновить API на сайте в соответствии с предоставленным техническим заданием. Ищется опытный веб-программист, который сможет выполнить задачу в установленные сроки и с разумной ценой.
Доработка opencart 2.1
Для сео нам нужно в категориях сделать возможность менять название товаров
например есть категория "Стенки в гостиную"
товары в этой категории имеют названия
- Гостиная Loft Вариант 1
- Гостиная Quartz-10 с подсветкой
нам нужно для этих товаров и только для категории "Стенки в гостиную" сделать замену слова "Гостиная" на "Стенка в гостиную"
как я вижу реализацию
в категориях добавить поле для ввода текста на которое нужно заменить например "Стенка в гостиную" и поле для ввода текста что нужно заменить "Гостиная"
и написать скрипт который будет делать замену
чтобы товары имели такой вид
- Стенка в гостиную Loft Вариант 1
- Стенка в гостиную Quartz-10 с подсветкой
возможно сделать и что будет по стоимости?
Заявки фрилансеров
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