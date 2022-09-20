Доработка opencart 2.1

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки286 просмотров

Для сео нам нужно в категориях сделать возможность менять название товаров 

например есть категория "Стенки в гостиную"

товары в этой категории имеют названия 

- Гостиная Loft Вариант 1

- Гостиная Quartz-10 с подсветкой

нам нужно для этих товаров и только для категории "Стенки в гостиную"  сделать замену слова "Гостиная"  на "Стенка в гостиную"

как я вижу реализацию 

в категориях добавить поле для ввода текста на которое нужно заменить например "Стенка в гостиную"   и поле для ввода текста что нужно заменить "Гостиная" 

и написать скрипт который будет делать замену 

чтобы товары имели такой вид 

- Стенка в гостиную Loft Вариант 1

- Стенка в гостиную Quartz-10 с подсветкой

возможно сделать и что будет по стоимости?

Opencart
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xflyer
Павел 
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