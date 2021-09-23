windbearer

Олег windbearer

 
36 летБеларусь/Гродно
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Не пропадаю. Не срываю сроки. Не делаю ерунду.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
dido81
Иван 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
2 года назад
Не приходят письма о заказе Opencart 2.3
Отличная работа. Проблема оказалась очень непростой, но Олег смог с ней справиться оперативно и качественно! Рекомендую!
Идеальный заказчик. Четко сформулированное ТЗ, быстрая проверка и оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
worldsova
Елена 
56 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
год назад
15 отзывов
$12
10 баллов
2 года назад
Вывести на Главной странице форму заказа (OcStore)
Отлично разбирается в Opencart. Быстро выполнил заказ и помог разобраться в деталях. Спасибо!
Елена идеальный заказчик. Четко поставила ТЗ, внесла конструктивные коррективы по ходу выполнения, быстро проверила и оплатила. Рекомендую!
Ответный отзыв
R0LeXx
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$7
10 баллов
2 года назад
Изменение цены при выборе опций opencart 2,3
Олег, отличный исполнитель. Все сделано быстро и качественно, будем обращаться еще! Рекомендую всем!
Четкое ТЗ, быстра проверка и оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв