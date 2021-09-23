Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
2 года назад
Отличная работа. Проблема оказалась очень непростой, но Олег смог с ней справиться оперативно и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Идеальный заказчик. Четко сформулированное ТЗ, быстрая проверка и оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
$12
10 баллов
2 года назад
Отлично разбирается в Opencart. Быстро выполнил заказ и помог разобраться в деталях. Спасибо!
Ответный отзыв
Елена идеальный заказчик. Четко поставила ТЗ, внесла конструктивные коррективы по ходу выполнения, быстро проверила и оплатила. Рекомендую!
$7
10 баллов
2 года назад
Олег, отличный исполнитель. Все сделано быстро и качественно, будем обращаться еще! Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, быстра проверка и оплата. Рекомендую к сотрудничеству.