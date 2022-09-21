Требуется разработка имитации API P2P сервиса на PHP с функционалом для поиска предложений, создания и подтверждения сделок, а также работы с сообщениями. Все пути в заглушках должны совпадать с оригинальным API. Сделки и сообщения должны записываться в базу данных для дальнейшего получения статуса.