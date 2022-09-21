Необходимо обновить API на сайте в соответствии с предоставленным техническим заданием. Ищется опытный веб-программист, который сможет выполнить задачу в установленные сроки и с разумной ценой.
Сделать лендинг страницы
Очень простой ленд, подойдет даже тем, кто недавно прошел курсы, я просто не умею
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