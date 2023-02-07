web-разработчик
Фронтэнд разработчик
Всем Првиет! Я Frontend-,разработчик из города Пенза, уже больше года занимаюсь разработкой, хочу предоставить
свои услуги в качестве фрилансера.
Род занятий:
Качественная и адаптивная вёрстка сайта или приложения с анимациями.
Динамичекие веб-приложение с бизнес логикой.
Технологии:
- HTML5, CSS3, BEM, Flexbox/Grid, JavaScript, React.js, Next.js, Redux, Saga, Axios, GIT и другие
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
Связь:
e-mail: [email protected]
телеграм: https://t.me/sane4eknaumov
GitHub - github.com/sane4ek1994
Я против войны в Украине!