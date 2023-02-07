web-разработчик

Фронтэнд разработчик

Всем Првиет! Я Frontend-,разработчик из города Пенза, уже больше года занимаюсь разработкой, хочу предоставить

свои услуги в качестве фрилансера.

Род занятий:

Качественная и адаптивная вёрстка сайта или приложения с анимациями.

Динамичекие веб-приложение с бизнес логикой.

Технологии:

- HTML5, CSS3, BEM, Flexbox/Grid, JavaScript, React.js, Next.js, Redux, Saga, Axios, GIT и другие

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

Связь:

GitHub - github.com/sane4ek1994