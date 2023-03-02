🔥 Мой код суров как мое лицо 🔥🪓 Суровая и адаптивная верстка всегда в срок🪓Только ВЕРСТКА только HARDCORE✅✅

👋Привет!

Меня зовут Ярослав и я верстальщик, имею 2 года опыта работы в польской компании "Subvise". Сейчас я начал путь фрилансера и готов помочь Вам в решении ваших задач. За время работы в компании изучил лучшие практики и методы, которые активно применяю в собственных проектах. Я уверен в качестве своей работы, поэтому даю гарантию на любые правки в течении 10 дней абсолютно бесплатно.

Технологии:

HTML5

CSS3

Java Script (Vanila)

JQuery

Методология БЭМ

Git

Какую верстку вы получите:

✅ Гарантирую

Мгновенный старт разработки

Бесплатные правки

Соблюдение дедлайнов ﻿

Ежедневные отчеты о выполненной работе

Самые современные технологии

Быстрая связь со мной

Легкое общение

Оплата после того как вы увидели готовый проект на моем репозитории

Отличное качество за доступную стоимость