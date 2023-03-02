GoodLuck1355

Ярослав Гужва GoodLuck1355

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
🔥 Мой код суров как мое лицо 🔥&#129683; Суровая и адаптивная верстка всегда в срок&#129683;Только ВЕРСТКА только HARDCORE&#9989;&#9989

👋Привет!

Меня зовут Ярослав и я верстальщик, имею 2 года опыта работы в польской компании "Subvise". Сейчас я начал путь фрилансера и готов помочь Вам в решении ваших задач. За время работы в компании изучил лучшие практики и методы, которые активно применяю в собственных проектах. Я уверен в качестве своей работы, поэтому даю гарантию на любые правки в течении 10 дней абсолютно бесплатно.

Технологии:

  • HTML5
  • CSS3
  • Java Script (Vanila)
  • JQuery
  • Методология БЭМ
  • Git

Какую верстку вы получите:

Вы получите полностью адаптивную, кроссбраузерную, семантическую верстку. В своей работе не использую Bootstrap и ему подобные, исключительно суровый, чистый код!望

✅ Гарантирую

  • Мгновенный старт разработки
  • Бесплатные правки
  • Соблюдение дедлайнов ﻿
  • Ежедневные отчеты о выполненной работе
  • Самые современные технологии
  • Быстрая связь со мной
  • Легкое общение
  • Оплата после того как вы увидели готовый проект на моем репозитории
  • Отличное качество за доступную стоимость
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