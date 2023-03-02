🔥 Мой код суров как мое лицо 🔥🪓 Суровая и адаптивная верстка всегда в срок🪓Только ВЕРСТКА только HARDCORE✅✅
👋Привет!
Меня зовут Ярослав и я верстальщик, имею 2 года опыта работы в польской компании "Subvise". Сейчас я начал путь фрилансера и готов помочь Вам в решении ваших задач. За время работы в компании изучил лучшие практики и методы, которые активно применяю в собственных проектах. Я уверен в качестве своей работы, поэтому даю гарантию на любые правки в течении 10 дней абсолютно бесплатно.
Технологии:
- HTML5
- CSS3
- Java Script (Vanila)
- JQuery
- Методология БЭМ
- Git
Какую верстку вы получите:
Вы получите полностью адаптивную, кроссбраузерную, семантическую верстку. В своей работе не использую Bootstrap и ему подобные, исключительно суровый, чистый код!望
✅ Гарантирую
- Мгновенный старт разработки
- Бесплатные правки
- Соблюдение дедлайнов
- Ежедневные отчеты о выполненной работе
- Самые современные технологии
- Быстрая связь со мной
- Легкое общение
- Оплата после того как вы увидели готовый проект на моем репозитории
- Отличное качество за доступную стоимость
Контакты
- Email: [email protected]
- Telegram: https://t.me/Goodluck1355
Портфолио
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