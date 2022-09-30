Yunusbek02

Привет! Меня зовут Юнусбек, Работая со мной, вы получите хороший и качественный продукт, отличное общение, и экономите свое драгоценное время.

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О СЕБЕ

Привет! Меня зовут Юнусбек, я безумно люблю тем чем я занимаюсь, в каждую свою работу я отдаю частичку себя, стараюсь делать все максимально корректно и качественно. Пока что начинающий веб-дизайнер, сейчас я Фрилансер но в поисках работы на веб студии! Есть пара работ в портфолио.

Работая со мной, вы получите хороший и качественный продукт, отличное общение, экономите свое драгоценное время а так-же деньги!

﻿СЕРТИФИКАТЫ

Учусь на курсе JS FRAMEWORKS от Антона Клубкова.

Завершаю курс по веб-дизайну, после окончание курса получу диплом.

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TELRGRAM +998 90 0103962

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