Качественная, адаптивная верстка сайтов
Здравствуйте, меня зовут Анжела, я html-верстальщик.
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, доступная. Только чистый и понятный код.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина.
- Надежность и удобство для пользователя.
- CSS3\JS анимация сайтов.
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS (SCSS), Flexbox, Grid, БЭМ, JS, Gulp, Webpack.
Гарантия на верстку. После передачи архива с готовой версткой я в течение недели бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Связь:
- e-mail: [email protected]
- телеграмм: anzhela_tarabrina
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Адаптивная верстка сайта клининговой компании24 просмотра
- Адаптивная верстка лендинга20 просмотров
- Адаптивная верстка и анимация лендинга20 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга парикмахерской12 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга с анимацией14 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга18 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга14 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга6 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга12 просмотров