Качественная, адаптивная верстка сайтов

Здравствуйте, меня зовут Анжела, я html-верстальщик.

Род занятий:

Вёрстка кроссбраузерная, валидная, доступная. Только чистый и понятный код.

Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина.

Надежность и удобство для пользователя.

CSS3\JS анимация сайтов.

HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS (SCSS), Flexbox, Grid, БЭМ, JS, Gulp, Webpack.

Мою вёрстку легко посадить на любую cms систему. В работе я использую относительные единицы (em, rem), а так же современные форматы изображений.

Гарантия на верстку. После передачи архива с готовой версткой я в течение недели бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

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