tarabrina_a

Анжела tarabrina_a

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Качественная, адаптивная верстка сайтов

Здравствуйте, меня зовут Анжела, я html-верстальщик.

Род занятий:

  • Вёрстка кроссбраузерная, валидная, доступная. Только чистый и понятный код.
  • Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина.
  • Надежность и удобство для пользователя.
  • CSS3\JS анимация сайтов.
Технологии:

  • HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS (SCSS), Flexbox, Grid, БЭМ, JS, Gulp, Webpack.
Мою вёрстку легко посадить на любую cms систему. В работе я использую относительные единицы (em, rem), а так же современные форматы изображений.

Гарантия на верстку. После передачи архива с готовой версткой я в течение недели бесплатно  исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

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