Just-Ting

Игорь Just-Ting

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Сайты / Вёрстка сайта

Мой стек: HTML, CSS, SCSS, JS, GULP, FIGMA, Wordpress

Занимаюсь АДАПТИВНОЙ, ОТЗЫВЧИВОЙ, КРОССБРАУЗЕРНОЙ версткой сайтов:&#129488:

LANDING PAGE

Сайт визитка

Корпоративные сайты

Промо сайты

Небольшие Интернет магазины

Персональный блог

Стараюсь максимально оптимизировать свой код&#128519:

Сжимаю все картинки и перевожу их в формат webp (если надо) также сжимаю css, js файлы для быстрой загрузки страницы.

Знания методологии БЭМ делает код чистым и понятным&#128521:

Методология БЭМ создана в Яндексе для разработки сайтов, которые надо делать быстро, с соблюдением долгих лет. Она позволяет создавать расширяемые и повторно используемые компоненты внешнего вида.

Пишу на препроцессорe Scss&#128527:

Scss — это метаязык на основе CSS, предназначенный для увеличения уровня абстракции CSS-кода и упрощения файлов каскадных таблиц стилей

Pixel Perfect верстка&#129327:

Pixel Perfect верстка — это особая техника создания структуры HTML-кода, которая позволяет сверстанному HTML-шаблону максимально точно совпадать с оригинальным макетом пиксель в пиксель.

Wordpress&#129299:

Могу натянуть* сверстаный сайт на Wordpress что бы вы могли менять текста, картинки, блоки и тп.

Плюсы сотрудничества со мной&#129303:

  • Бесплатно сделаю правки

  • На связи 24/7

Сайт Портфолио:&#128071;

https://ting546.github.io/portfolio

КОНТАКТЫ:&#128172;

Telegram: https://t.me/Ting_00

VK: https://m.vk.com/beldanovigor

Instagram: https://www.instagram.com/beldanov_igor

Портфолио