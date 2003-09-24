Мой стек: HTML, CSS, SCSS, JS, GULP, FIGMA, Wordpress
Занимаюсь АДАПТИВНОЙ, ОТЗЫВЧИВОЙ, КРОССБРАУЗЕРНОЙ версткой сайтов:🧐:
LANDING PAGE
Сайт визитка
Корпоративные сайты
Промо сайты
Небольшие Интернет магазины
Персональный блог
Стараюсь максимально оптимизировать свой код😇:
Сжимаю все картинки и перевожу их в формат webp (если надо) также сжимаю css, js файлы для быстрой загрузки страницы.
Знания методологии БЭМ делает код чистым и понятным😉:
Методология БЭМ создана в Яндексе для разработки сайтов, которые надо делать быстро, с соблюдением долгих лет. Она позволяет создавать расширяемые и повторно используемые компоненты внешнего вида.
Пишу на препроцессорe Scss😏:
Scss — это метаязык на основе CSS, предназначенный для увеличения уровня абстракции CSS-кода и упрощения файлов каскадных таблиц стилей
Pixel Perfect верстка🤯:
Pixel Perfect верстка — это особая техника создания структуры HTML-кода, которая позволяет сверстанному HTML-шаблону максимально точно совпадать с оригинальным макетом пиксель в пиксель.
Wordpress🤓:
Могу натянуть* сверстаный сайт на Wordpress что бы вы могли менять текста, картинки, блоки и тп.
Плюсы сотрудничества со мной🤗:
Бесплатно сделаю правки
На связи 24/7
Сайт Портфолио:👇
https://ting546.github.io/portfolio
КОНТАКТЫ:💬
Telegram: https://t.me/Ting_00
VK: https://m.vk.com/beldanovigor
Instagram: https://www.instagram.com/beldanov_igor
Портфолио
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