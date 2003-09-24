Сайты / Вёрстка сайта

Мой стек: HTML, CSS, SCSS, JS, GULP, FIGMA, Wordpress

Занимаюсь АДАПТИВНОЙ, ОТЗЫВЧИВОЙ, КРОССБРАУЗЕРНОЙ версткой сайтов:🧐:

LANDING PAGE

Сайт визитка

Корпоративные сайты

Промо сайты

Небольшие Интернет магазины

Персональный блог

Стараюсь максимально оптимизировать свой код😇:

Сжимаю все картинки и перевожу их в формат webp (если надо) также сжимаю css, js файлы для быстрой загрузки страницы.

Знания методологии БЭМ делает код чистым и понятным😉:

Методология БЭМ создана в Яндексе для разработки сайтов, которые надо делать быстро, с соблюдением долгих лет. Она позволяет создавать расширяемые и повторно используемые компоненты внешнего вида.



Пишу на препроцессорe Scss😏:

Scss — это метаязык на основе CSS, предназначенный для увеличения уровня абстракции CSS-кода и упрощения файлов каскадных таблиц стилей

Pixel Perfect верстка🤯:

Pixel Perfect верстка — это особая техника создания структуры HTML-кода, которая позволяет сверстанному HTML-шаблону максимально точно совпадать с оригинальным макетом пиксель в пиксель.

Wordpress🤓:

Могу натянуть* сверстаный сайт на Wordpress что бы вы могли менять текста, картинки, блоки и тп.

Плюсы сотрудничества со мной🤗:

Бесплатно сделаю правки

На связи 24/7

Сайт Портфолио:👇

https://ting546.github.io/portfolio

КОНТАКТЫ:💬

Telegram: https://t.me/Ting_00

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