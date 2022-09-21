Доработки сайта на OpenCart

Есть интернет-магазин на OpenCart 1.5. У нас есть интеграции с маркетплейсами, 1С, поставщиками средствам API, XML, YML, CSV. Необходим IT специалист для доработок в работе сайта, для исправлений и подключения поставщиков и т.д. В общем работы есть много и регулярно.