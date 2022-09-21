Ищем Full stack разработчика .NET на постоянную удаленную работу в израильскую IT компанию. Основные требования: опыт работы с C#, ASP.NET, знание Bootstrap и адаптивной верстки. Опыт с Umbraco CMS будет плюсом. Присоединяйтесь к нашей команде.
Доработки сайта на OpenCart
Есть интернет-магазин на OpenCart 1.5. У нас есть интеграции с маркетплейсами, 1С, поставщиками средствам API, XML, YML, CSV. Необходим IT специалист для доработок в работе сайта, для исправлений и подключения поставщиков и т.д. В общем работы есть много и регулярно.
Заявки фрилансеров
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