Full stack разработчик .NET (удалённо)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки581 просмотр

Требуется .Full stack разработчик .NET на постоянную работу (удаленно).

Мы израильская IT компания, разрабатываем программное обеспечение для наших клиентов во Израиле, работающих в различных сферах деятельности.

Основные требования:

  • опыт работы с C#, ASP.NET
  • знание Bootstrap, адаптивной верстки
  • желательно иметь опыт работы с Umbraco CMS
подробная информация вакансии:

https://www.mekashron.com/blog/en/post/net-developer-from-home

вопросы? обращайтесь мы говорим на русском ;)

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