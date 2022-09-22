Необходимо обновить API на сайте в соответствии с предоставленным техническим заданием. Ищется опытный веб-программист, который сможет выполнить задачу в установленные сроки и с разумной ценой.
Full stack разработчик .NET (удалённо)
Требуется .Full stack разработчик .NET на постоянную работу (удаленно).
Мы израильская IT компания, разрабатываем программное обеспечение для наших клиентов во Израиле, работающих в различных сферах деятельности.
Основные требования:
- опыт работы с C#, ASP.NET
- знание Bootstrap, адаптивной верстки
- желательно иметь опыт работы с Umbraco CMS
https://www.mekashron.com/blog/en/post/net-developer-from-home
вопросы? обращайтесь мы говорим на русском ;)
Заявки фрилансеров
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