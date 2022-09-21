Требуется разработка бота для автоматической торговли на криптовалютной бирже, который будет реагировать на посты из Твиттера. Бот должен открывать сделки по ключевым словам и изображениям, содержащим ключевые слова или определённые объекты. Опыт работы с AI и криптобиржами обязателен. Портфолио с похожими проектами обязательно.