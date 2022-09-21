Написать скрипт для HYIP Проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки338 просмотров

Нужен опытный программист, который сможет написать скрипт и реализовать все мои идеи для HYIP проекта. Дизайн уже есть.

Прикрепляйте примеры работ.

3 года назад
guest_16625165372959
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Заявки фрилансеров

Андрей
 
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