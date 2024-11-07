Программист-разработчик

Team Leader Python Developer. Участник и победитель WORLDFOOD MOSCOW 2022

Работаю в Сбербанке, подрабатываю репетитором) 7 лет опыта разработки, 4 года опыта преподавания. На данный момент руковожу разработкой большого проекта с использованием ИИ. С радостью готов вам помочь)

Также сейчас у меня своя команда специалистов:

Дизайнер(с ГосУслуг)

Верстальщик

Фронтенд разработчики(мобильные приложения, веб приложения)

Несколько человек бэкендеров

Также есть специалист по JS -react!

СЕО специалисты и СММщики

Все участники команды специалисты с многолетним опытом

Поэтому я гарантирую закрытие полного цикла разработки приложения под ключ, без головной боли

Также гарантирую создание приложения на андроид и ios и закрытие вопросов с рекламой и контентом, если потребуется

Мои личные услуги:

-﻿Разработка парсеров любых сайтов, дальнейшая обработка базы данных и форматирование по требованию, выгрузка ﻿ данный в вашу БД на ваш сайт.

-﻿Создание ботов(Telegram, Discord, VK и пр.), интеграция ботов с ПО, подключения бота в качестве админки.

﻿-Создание API

﻿-Разработка сайта, настройка и выгрузка на хостинг

﻿-Работа с базами данных

﻿-Создание программ для Windows(Работа с документами, автоматизация рутинных задач)

﻿-Частное обучение программированию по индивидуальной программе или по авторскому курсу

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Мой Telegram - @andrew_developer Пишите, буду рад с вами сотрудничать!