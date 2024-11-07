Team Leader Python Developer. Участник и победитель WORLDFOOD MOSCOW 2022
Работаю в Сбербанке, подрабатываю репетитором) 7 лет опыта разработки, 4 года опыта преподавания. На данный момент руковожу разработкой большого проекта с использованием ИИ. С радостью готов вам помочь)
Также сейчас у меня своя команда специалистов:
Дизайнер(с ГосУслуг)
Верстальщик
Фронтенд разработчики(мобильные приложения, веб приложения)
Несколько человек бэкендеров
Также есть специалист по JS -react!
СЕО специалисты и СММщики
Все участники команды специалисты с многолетним опытом
Поэтому я гарантирую закрытие полного цикла разработки приложения под ключ, без головной боли
Также гарантирую создание приложения на андроид и ios и закрытие вопросов с рекламой и контентом, если потребуется
Мои личные услуги:
-Разработка парсеров любых сайтов, дальнейшая обработка базы данных и форматирование по требованию, выгрузка данный в вашу БД на ваш сайт.
-Создание ботов(Telegram, Discord, VK и пр.), интеграция ботов с ПО, подключения бота в качестве админки.
-Создание API
-Разработка сайта, настройка и выгрузка на хостинг
-Работа с базами данных
-Создание программ для Windows(Работа с документами, автоматизация рутинных задач)
-Частное обучение программированию по индивидуальной программе или по авторскому курсу
Мой Telegram - @andrew_developer Пишите, буду рад с вами сотрудничать!
Портфолио
- Выгрузка данных из Excel в SQLite62 просмотра
- Парсер рецептов + выгрузка в БД на другой сайт23 просмотра
- Генератор рифм + ТГ бот39 просмотров
- Калькулятор на Java под Android22 просмотра
- Игра Desire To Live на движке Godot Engine29 просмотров
- Proxytools12 просмотров