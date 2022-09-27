5 практических заданий gulp и sass

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка39 просмотров

Задания доступны по ссылке

SASSGulp
3 года назад
Jskqkq
Даяна 
28 лет
3 года в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

artemdolbiev
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$25
3 дня
Escrow
Как всегда, отличная работа и результат, сотрудничаем с исполнителем на постоянной основе, ни разу не подвел: работы выполнены качественно и в срок. Рекомендую
Как всегда очень приятно работать. Рекомендую Заказчика.

Заявки фрилансеров

artemdolbiev
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Full stack разработчик .NET (удалённо)

    Ищем Full stack разработчика .NET на постоянную удаленную работу в израильскую IT компанию. Основные требования: опыт работы с C#, ASP.NET, знание Bootstrap и адаптивной верстки. Опыт с Umbraco CMS будет плюсом. Присоединяйтесь к нашей команде.

    ASP.NETBootstrap
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Обновить API на сайте

    Необходимо обновить API на сайте в соответствии с предоставленным техническим заданием. Ищется опытный веб-программист, который сможет выполнить задачу в установленные сроки и с разумной ценой.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется специалист по Shopify

    Ищется специалист по Shopify для разработки и оформления структуры нескольких сайтов. Важным требованием является наличие хороших кейсов. Ожидается качественное выполнение задач по веб-программированию.

    Shopify
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать лендинг страницы

    $16

    Задача заключается в создании простой лендинг-страницы. Проект подходит для новичков в веб-программировании. Необходимы базовые навыки разработки и понимание структуры лендов.

    Веб-программирование44 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Автозагрузка (выборочная) на Авито

    Необходима интеграция товаров сайта с платформой Авито в категории запчасти и аксессуары. Требуется доработка категорий и характеристик для корректной автозагрузки. Ожидается создание функционала, который обеспечит автоматическую загрузку данных о товарах на Авито.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка opencart 2.1

    Необходима доработка OpenCart 2.1 для изменения названий товаров в категории 'Стенки в гостиную'. Требуется добавить поля для ввода текста замены и написать скрипт. Итоговые названия должны быть 'Стенка в гостиную Loft Вариант 1' и 'Стенка в гостиную Quartz-10 с подсветкой'. Укажите стоимость выполнения задачи.

    Opencart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад