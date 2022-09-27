Необходима доработка OpenCart 2.1 для изменения названий товаров в категории 'Стенки в гостиную'. Требуется добавить поля для ввода текста замены и написать скрипт. Итоговые названия должны быть 'Стенка в гостиную Loft Вариант 1' и 'Стенка в гостиную Quartz-10 с подсветкой'. Укажите стоимость выполнения задачи.