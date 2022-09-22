Интеграция платежной системы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка267 просмотров

Доброго времени суток! 

Есть сайт sunshop.kz на виртуальном хостинге под управлением CMS Cs-Cart (версия v4.15.1.SP4)

Задача: Провести интеграцию с платежной системой https://business.kassa24.kz/

Техническая документация по API https://docs.kassa24.kz/books/kassa24-business-ecommerce/page/integraciya-s-sistemoi-onlain-platezi

Цель: Принимать оплату на сайте через данный сервис.

Требования: Модуль или решение должно иметь настройки, в которых можно через админ-панель менять важные настройки такие как ключи авторизации и другие необходимые для работы данного способа оплаты! 

Оплата через гарант сервис на ваш выбор! 

3 года назад
sunshopkz
Тимур 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Наира
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Full stack разработчик .NET (удалённо)

    Ищем Full stack разработчика .NET на постоянную удаленную работу в израильскую IT компанию. Основные требования: опыт работы с C#, ASP.NET, знание Bootstrap и адаптивной верстки. Опыт с Umbraco CMS будет плюсом. Присоединяйтесь к нашей команде.

    ASP.NETBootstrap
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Новый скрипт на Python

    Необходимо собрать новый скрипт на Python и интегрировать его с ботом. Ожидается работающий код, который будет корректно взаимодействовать с ботом и выполнять заданные функции.

    Python
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Настроить форму обратной связи на шаблоне сайта

    Требуется настроить готовую форму обратной связи на шаблоне сайта. Необходимо обеспечить отправку уведомлений на электронную почту. Ищем специалиста в области веб-программирования для выполнения этой задачи.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка фильтра и сортировки модуля "Каталог" в БУС

    Необходима доработка модуля 'Каталог' на сайте на базе Битрикс. Требуется реализовать фильтр и сортировку товаров по наличию на складе, с учетом мультисайтовости. Товары должны сортироваться в следующем порядке: 'В наличии' на выбранном складе, затем 'в наличии на других складах', и в конце 'не в наличии'.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработки сайта на OpenCart

    Требуется IT специалист для доработок интернет-магазина на OpenCart 1.5. Необходимы исправления, интеграции с маркетплейсами и поставщиками через API, XML, YML и CSV. Работы много и они регулярные.

    Opencart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется специалист по Shopify

    Ищется специалист по Shopify для разработки и оформления структуры нескольких сайтов. Важным требованием является наличие хороших кейсов. Ожидается качественное выполнение задач по веб-программированию.

    Shopify
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать лендинг страницы

    $16

    Задача заключается в создании простой лендинг-страницы. Проект подходит для новичков в веб-программировании. Необходимы базовые навыки разработки и понимание структуры лендов.

    Веб-программирование44 заявки
    Закрыт
    3 года назад