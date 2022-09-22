Доброго времени суток!

Есть сайт sunshop.kz на виртуальном хостинге под управлением CMS Cs-Cart (версия v4.15.1.SP4)

Задача: Провести интеграцию с платежной системой https://business.kassa24.kz/

Техническая документация по API https://docs.kassa24.kz/books/kassa24-business-ecommerce/page/integraciya-s-sistemoi-onlain-platezi

Цель: Принимать оплату на сайте через данный сервис.

Требования: Модуль или решение должно иметь настройки, в которых можно через админ-панель менять важные настройки такие как ключи авторизации и другие необходимые для работы данного способа оплаты!

Оплата через гарант сервис на ваш выбор!