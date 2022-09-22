Новый скрипт на Python

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Завершен2 заявки263 просмотра

Собрать новый скрипт и посадить его на бот

Python
3 года назад
verrba
Алена 
34 года
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

artemzagurski
29 лет
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$25
1 день
Escrow
Да, это мой 7й заказ и 7й отзыв одному и тому же исполнителю. И нет, это не заказные отзывы)) Действительно, все необходимые для моей работы скрипты сделаны довольно быстро и работают так, как мне нужно. Уверена, что обращусь еще, так что и этот отзыв не последний)
Всё, как всегда (даже устал это писать) на высшем уровне))) По-прежнему ОЧЕНЬ доволен сотрудничеством с Алёной, и надеюсь это продлится ещё очень долго :)

Заявки фрилансеров

artemzagurski
29 лет
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Георгий
 
23 года
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3 года назад