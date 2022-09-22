Да, это мой 7й заказ и 7й отзыв одному и тому же исполнителю. И нет, это не заказные отзывы)) Действительно, все необходимые для моей работы скрипты сделаны довольно быстро и работают так, как мне нужно. Уверена, что обращусь еще, так что и этот отзыв не последний)