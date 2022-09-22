Необходимо установить и настроить модуль оплаты Liqpay для платформы Magento 2.4. Ожидается корректная интеграция и настройка всех необходимых параметров для работы модуля.
Новый скрипт на Python
Собрать новый скрипт и посадить его на бот
Выбранный исполнитель
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