Настроить форму обратной связи на шаблоне сайта

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Закрыт2 заявки322 просмотра

Есть готовая форма обратной связи, надо её настроить , чтобы уведомления приходили на почту

3 года назад
guest_16637878315837
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Борис
 
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Виктор
 
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3 года в сервисе
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2 года назад
9 отзывов
3 года назад