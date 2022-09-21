Необходима доработка модуля 'Каталог' на сайте на базе Битрикс. Требуется реализовать фильтр и сортировку товаров по наличию на складе, с учетом мультисайтовости. Товары должны сортироваться в следующем порядке: 'В наличии' на выбранном складе, затем 'в наличии на других складах', и в конце 'не в наличии'.