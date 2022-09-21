Magento - прикрутить модуль оплаты liqpay

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки397 просмотров

Установить и настроить модуль оплаты liqpay на magento 2.4

Magento
2 года назад
skripnik-dima
Дмитрий 
43 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Наталья
 
51 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Николай
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
3 года назад