Нужно итегрировать систему оплаты на сайте с Юкассой

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки252 просмотра

Есть инструкции по интеграции с Юкассой

Нужно помочь мне (сделать или дать консулльтацию) по интеграции с сайтом

По цене - договоримся

Просьба писать только тех программистов, которые в этом разбираются

#юкасса #yookassa

3 года назад
igorleee
Сергей 
51 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 отзыва
3 года назад
Павел
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Интеграция платежной системы

    Требуется провести интеграцию платежной системы Kassa24 с сайтом sunshop.kz на CMS Cs-Cart. Необходим модуль с возможностью настройки ключей авторизации и других параметров через админ-панель. Цель – обеспечить возможность приема оплат через данный сервис. Техническую документацию можно найти на сайте Kassa24.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Full stack разработчик .NET (удалённо)

    Ищем Full stack разработчика .NET на постоянную удаленную работу в израильскую IT компанию. Основные требования: опыт работы с C#, ASP.NET, знание Bootstrap и адаптивной верстки. Опыт с Umbraco CMS будет плюсом. Присоединяйтесь к нашей команде.

    ASP.NETBootstrap
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Новый скрипт на Python

    Необходимо собрать новый скрипт на Python и интегрировать его с ботом. Ожидается работающий код, который будет корректно взаимодействовать с ботом и выполнять заданные функции.

    Python
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Настроить форму обратной связи на шаблоне сайта

    Требуется настроить готовую форму обратной связи на шаблоне сайта. Необходимо обеспечить отправку уведомлений на электронную почту. Ищем специалиста в области веб-программирования для выполнения этой задачи.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка фильтра и сортировки модуля "Каталог" в БУС

    Необходима доработка модуля 'Каталог' на сайте на базе Битрикс. Требуется реализовать фильтр и сортировку товаров по наличию на складе, с учетом мультисайтовости. Товары должны сортироваться в следующем порядке: 'В наличии' на выбранном складе, затем 'в наличии на других складах', и в конце 'не в наличии'.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработки сайта на OpenCart

    Требуется IT специалист для доработок интернет-магазина на OpenCart 1.5. Необходимы исправления, интеграции с маркетплейсами и поставщиками через API, XML, YML и CSV. Работы много и они регулярные.

    Opencart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется специалист по Shopify

    Ищется специалист по Shopify для разработки и оформления структуры нескольких сайтов. Важным требованием является наличие хороших кейсов. Ожидается качественное выполнение задач по веб-программированию.

    Shopify
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад