Доработки по Vue проекту

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Закрыт6 заявок363 просмотра

Доработки по Vue проекту(CRM). Пишите свою часовую ставку. Проект на 3-4 недели работы

Vue.js
3 года назад
ivanweblance1333
Алексеев 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
52 отзыва(-1)
3 года назад
Роман
 
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47 отзывов(-2)
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Денис
 
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Был
2 года назад
1 отзыв
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40 лет
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час назад
1 отзыв
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Георгий
 
30 лет
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Был
час назад
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