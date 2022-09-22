Доработать приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки212 просмотров

Есть приложение название: ToonApp, оно обрабатывает в ручную по одному фото.Нужно, чтобы обрабатывала автоматически фото за фото или или сразу обрабатывала несколько фото за раз. Есть на телефон или на компьютер.

3 года назад
guest_16638414361844
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