Починить обмен цен и остатков с поставщиком

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка244 просмотра

Есть готовый магазин на битриксе и готовый обмен с поставщиком, который скачивает файл с сайта поставщика и обновляет цены и наличие, а также добавляет новые товары в инфоблок, если их нет.

В последнее время что-то сломалось в скрипте и он начал обновлять не все товары и не добавлять часть новых. Нужно разобраться в причинах и устранить их.

3 года назад
Yuriy_Sh
Юрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
33 минуты назад
558 отзывов(-1)
3 года назад

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