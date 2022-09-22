Есть готовый магазин на битриксе и готовый обмен с поставщиком, который скачивает файл с сайта поставщика и обновляет цены и наличие, а также добавляет новые товары в инфоблок, если их нет.

В последнее время что-то сломалось в скрипте и он начал обновлять не все товары и не добавлять часть новых. Нужно разобраться в причинах и устранить их.