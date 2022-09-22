Необходимо установить и настроить модуль оплаты Liqpay для платформы Magento 2.4. Ожидается корректная интеграция и настройка всех необходимых параметров для работы модуля.
1С Битрикс, натянуть верстку на движок работа на 24 часа
1С Битрикс, натянуть верстку на движок работа на 24 часа
Верстку предоставим, сайт визитка компании (8-10 страниц примерно)
Из функционала - формы обратной связи, слайдер
Остальное все контентная информация
Бюджет 70$ Срок 1 день
Оплата по факту, по готовности
Оставляйте Ваш телеграмм для связи
Заявки фрилансеров
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