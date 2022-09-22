Необходимо установить и настроить модуль оплаты Liqpay для платформы Magento 2.4. Ожидается корректная интеграция и настройка всех необходимых параметров для работы модуля.
Найти и устранить уязвимость на CMS Opencart
Мы заметили, что наши проекты на Opencart были взломаны каким-то образом.
Суть проблемы:
Есть интернет-магазин platisell.com, при выборе товара с большой стоимостью (например с корзиной на 5 тыс рублей), происходит оплата на левые реквизиты (которые не пренадлежат нам).
Но если выбрать что-то с маленькой стоимостью, наприм в 1000р, тогда как обычно будет оплата через наши реквизиты.
Т.е кто-то взломал сайт, и поставил оплату на свои кошельки при выборе товаров на большую стоимость. Необходимо найти, устранить, указать где и в каком месте был левый код. А также дать совет по поводу дальнейшей безопасности.
P.S Такое практически на всех сайтах Opencart, все находятся на одном VDS
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