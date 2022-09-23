Требуются доработки по проекту на Vue (CRM) на срок 3-4 недели. Необходимо указать свою часовую ставку. Опыт работы с Vue и CRM будет преимуществом.
Требуется доработка кода на Java
Требуется длработка кода на ява и некоторое время работы в паре. Возможны доп заказы, кроме ява нужно знание кубернетес иliquibase/oracle pl sql
Заявки фрилансеров
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