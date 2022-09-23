Требуется доработка на java/backend

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка252 просмотра

Добрый день,

требуется доработка приложения на java/spring boot. Также из знаний нужен Kubernetes. Много работы в паре. из плюсов - возможно расширение бюджета

Java
3 года назад
bars_12
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
час назад
7 отзывов
3 года назад