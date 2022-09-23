Требуется внести исправления в парсер .

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка891 просмотр

Требуется внести исправления в парсер сайта . Подробности в лс. 

3 года назад
belserg
Сергей 
52 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва

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Руслан
 
21 год
3 года в сервисе
Был
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