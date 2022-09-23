Требуются срочные правки в проекте на VueJS и NuxtJS. Имеется техническое задание, доступ к API и исходные файлы. Бюджет составляет 80$, а сроки выполнения — 1-2 дня. Оплата производится сразу по завершении работы.
Правки по админке на nodejs&typescript
Есть админка для моб приложения на react native
1. Переделать отели, сделать так чтобы можно было добавлять несколько отелей для одного пользователя2. Сделать раздел для статичного контента (Политика Конфиденциальности)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $80Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $100
Ищется специалист для доработки веб-приложения на Java с использованием Spring Boot. Знания Kubernetes обязательны. Проект предполагает совместную работу в паре. Возможность расширения бюджета в процессе выполнения задачи.Закрыт3 года назад
- $400
Требуется доработка кода на Java с возможностью работы в паре. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с Kubernetes и Liquibase или Oracle PL SQL. Возможны дополнительные заказы в будущем.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуются доработки по проекту на Vue (CRM) на срок 3-4 недели. Необходимо указать свою часовую ставку. Опыт работы с Vue и CRM будет преимуществом.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется внести 2 правки в проект на VueJS. Бюджет составляет 20$, работа займет около 1 часа. Необходимо развернуть проект и внести изменения. Оплата производится по готовности.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
- $70
Требуется натянуть верстку на движок 1С Битрикс для сайта-визитки компании, состоящего из 8-10 страниц. Включает формы обратной связи и слайдер. Бюджет $70, срок выполнения 1 день, оплата по факту готовности.Закрыт3 года назад
- $50
Требуется специалист для исправления выгрузки товаров и всех параметров на Яндекс Маркет через WordPress. Задача займет пару часов, бюджет составляет 50$, оплата сразу по готовности.Закрыт3 года назад
Требуется найти и устранить уязвимость на сайте platisell.com, где при выборе товаров с высокой стоимостью происходит оплата на чужие реквизиты. Необходимо выявить место с вредоносным кодом и предоставить рекомендации по повышению безопасности сайта. Задача актуальна для всех проектов на CMS Opencart, размещенных на одном VDS.Закрыт3 года назад
Необходимо доработать приложение ToonApp, чтобы оно автоматически обрабатывало фотографии: как по одной, так и пакетно. Решение должно быть доступно как для мобильных, так и для настольных устройств.Закрыт3 года назад
Необходимо починить скрипт обмена цен и остатков с поставщиком для интернет-магазина на Битрикс. Скрипт должен корректно обновлять цены и наличие товаров, а также добавлять новые позиции в инфоблок. Требуется разобраться с причинами сбоя и устранить их.Закрыт3 года назад