Правки по админке на nodejs&typescript

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок452 просмотра

Есть админка для моб приложения на react native

1. Переделать отели, сделать так чтобы можно было добавлять несколько отелей для одного пользователя2. Сделать раздел для статичного контента (Политика Конфиденциальности)

Node.jsReact NativeTypeScript
3 года назад
Maxtsurka
Максим 
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