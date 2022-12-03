Программист, сделаю сайты любой сложности

Коммуникабельный, скромный и легко обучаемый. Без труда выполняю любые поставленные задачи. Быстро нахожу нужную мне информацию. Также есть пару проектов на GitHub: https://github.com/DudlDenЕсть проект в котором я писал FrontEnd и BackEnd, выложенный на хостинг Heroku: https://finwalletreact.herokuapp.comОсновной стек:•React•React Hooks•React Router•Redux•TypeScript•MobX•NodeJS•Express•PostgreSQL•Sequelize•RESTful APIs•Web APIs•WebPackУмею работать с системами контроля версий такими как Git и SVNТакже есть понимание работы с VueJS