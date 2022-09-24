Существует приложение на laravel(CRM). Нужно подключить Twilio так чтобы при звонке по номеру пользователи залогиненные в CRM видели окно вызова и могли принять звонок. После принятия звонка одним пользователем у других пользователей окно вызова соответственно пропадает. Стэк реализации обсуждаем.

Указывайте пожалуйста предлагаемый стек, цену и сроки.