Приложение для приема входящих звонков через Twilio

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Существует приложение на laravel(CRM). Нужно подключить Twilio так чтобы при звонке по номеру пользователи залогиненные в CRM видели окно вызова и могли принять звонок. После принятия звонка одним пользователем у других пользователей окно вызова соответственно пропадает. Стэк реализации обсуждаем.

Указывайте пожалуйста предлагаемый стек, цену и сроки.

Laravel
3 года назад
boro-boro
Дмитрий 
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