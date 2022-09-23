Собрать структуру 9 страниц на голом Wordpress

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Закрыт10 заявок1046 просмотров

Нужно взять Вордпресс с подходящим лёгким простым шаблоном, с мобильной адаптацией и собрать на нём структуру 9 (девяти страниц) и по прототипам. Здесь важна сама структура и работоспособность админки по управлению содержимым.

Внешний вид не важен, контент можно брать из прототипов.

Прототипы https://docs.google.com/document/d/1aWxHug8MXWOt-fvcItFTTSuqpDeNuuNsiZg4MbjpiaE/edit?usp=sharing

WordPress
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