Необходимо внести исправления в парсер сайта для улучшения его работы. Ожидается оптимизация и исправление существующих ошибок. Подробности по задаче уточняются в личных сообщениях.
Собрать структуру 9 страниц на голом Wordpress
Нужно взять Вордпресс с подходящим лёгким простым шаблоном, с мобильной адаптацией и собрать на нём структуру 9 (девяти страниц) и по прототипам. Здесь важна сама структура и работоспособность админки по управлению содержимым.
Внешний вид не важен, контент можно брать из прототипов.
Прототипы https://docs.google.com/document/d/1aWxHug8MXWOt-fvcItFTTSuqpDeNuuNsiZg4MbjpiaE/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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