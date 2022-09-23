Необходимо внести исправления в парсер сайта для улучшения его работы. Ожидается оптимизация и исправление существующих ошибок. Подробности по задаче уточняются в личных сообщениях.
Изи сайт
Делаем сайт с одной функцией перехода на бот
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