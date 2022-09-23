Изи сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок881 просмотр

Делаем сайт с одной функцией перехода на бот 

3 года назад
guest_16639592110151
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bezuglijj7
Роман 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$50
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

Илья
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
23 года
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад
47 отзывов
3 года назад
Давид
 
23 года
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Варя
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
bezuglijj7
Роман 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктор
 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
3 года назад