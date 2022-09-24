Необходимо подключить Twilio к существующему приложению на Laravel (CRM) для обработки входящих звонков. При поступлении вызова пользователи, залогиненные в систему, должны видеть окно вызова. После принятия звонка одним из пользователей окно должно исчезнуть у остальных. Укажите предлагаемый стек технологий, цену и сроки выполнения проекта.
Сайт на site.google.com
Необходимо сделать сайт на site.google.com, не используюя конструктор а подключиться к другому сайту через iframe.
примеры скину в личном диалоге.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $25
Необходимо внести исправления в парсер сайта для улучшения его работы. Ожидается оптимизация и исправление существующих ошибок. Подробности по задаче уточняются в личных сообщениях.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать простейшее REST API для каталога товаров с использованием Laravel 9. Ожидается наличие документации в формате Swagger, unit тестов и комментариев в коде. Возможно использование готовых классов и библиотек, а также composer для управления зависимостями.Закрыт3 года назад
Требуется интеграция API проката автомобилей на сайт, разработанный на Joomla. Прилагается техническое задание с нюансами и возможными корректировками. Оцените возможность и стоимость услуги. Имеются частично выполненные попытки интеграции, доступные по ссылке.Закрыт3 года назад
- $50
Разработайте сайт с одной основной функцией — переходом на бота. Проект ориентирован на простоту и эффективность. Ожидается качественное выполнение задачи.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт3 года назад
Требуется собрать структуру из 9 страниц на Wordpress с использованием легкого шаблона, адаптированного для мобильных устройств. Важна работоспособность админки для управления содержимым, внешний вид не критичен. Контент можно взять из предоставленных прототипов.Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Необходимо внести изменения в админку для мобильного приложения на React Native. Задачи включают возможность добавления нескольких отелей для одного пользователя и создание раздела для статичного контента, включая Политику Конфиденциальности.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
- $80
Требуются срочные правки в проекте на VueJS и NuxtJS. Имеется техническое задание, доступ к API и исходные файлы. Бюджет составляет 80$, а сроки выполнения — 1-2 дня. Оплата производится сразу по завершении работы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $100
Ищется специалист для доработки веб-приложения на Java с использованием Spring Boot. Знания Kubernetes обязательны. Проект предполагает совместную работу в паре. Возможность расширения бюджета в процессе выполнения задачи.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $400
Требуется доработка кода на Java с возможностью работы в паре. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с Kubernetes и Liquibase или Oracle PL SQL. Возможны дополнительные заказы в будущем.Закрыт3 года назад