API прокат авто - интеграция на сайт Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки352 просмотра

Здравствуйте

Интересует следующая услуга, интеграция API проката автомобилей на наш сайт на joomla.

ТЗ прилагаю, по ТЗ есть нюансы и будут корректировки, но незначительные.

Оцените пожалуйста возможность и стоимость услуги.

Заранее спасибо, с уважением, Виктор

P.S. - В ТЗ со второй страницы, именно прокат авто. Попытки интеграции уже сделаны частично, если потребуется, дам ссылку на страницу, которая выполняет сценарий.

Joomla
3 года назад
Rentaholiday
41 год
3 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
35 отзывов
3 года назад
Єлизавета
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Приложение для приема входящих звонков через Twilio

    Необходимо подключить Twilio к существующему приложению на Laravel (CRM) для обработки входящих звонков. При поступлении вызова пользователи, залогиненные в систему, должны видеть окно вызова. После принятия звонка одним из пользователей окно должно исчезнуть у остальных. Укажите предлагаемый стек технологий, цену и сроки выполнения проекта.

    Laravel
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Изи сайт

    $50

    Разработайте сайт с одной основной функцией — переходом на бота. Проект ориентирован на простоту и эффективность. Ожидается качественное выполнение задачи.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Собрать структуру 9 страниц на голом Wordpress

    Требуется собрать структуру из 9 страниц на Wordpress с использованием легкого шаблона, адаптированного для мобильных устройств. Важна работоспособность админки для управления содержимым, внешний вид не критичен. Контент можно взять из предоставленных прототипов.

    WordPress
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки по админке на nodejs&typescript

    $50

    Необходимо внести изменения в админку для мобильного приложения на React Native. Задачи включают возможность добавления нескольких отелей для одного пользователя и создание раздела для статичного контента, включая Политику Конфиденциальности.

    Node.jsReact NativeTypeScript
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • VueJS + NuxtJS внести правки в проекте - срочно!

    $80

    Требуются срочные правки в проекте на VueJS и NuxtJS. Имеется техническое задание, доступ к API и исходные файлы. Бюджет составляет 80$, а сроки выполнения — 1-2 дня. Оплата производится сразу по завершении работы.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Требуется доработка на java/backend

    $100

    Ищется специалист для доработки веб-приложения на Java с использованием Spring Boot. Знания Kubernetes обязательны. Проект предполагает совместную работу в паре. Возможность расширения бюджета в процессе выполнения задачи.

    Java
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад