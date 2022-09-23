Здравствуйте

Интересует следующая услуга, интеграция API проката автомобилей на наш сайт на joomla.

ТЗ прилагаю, по ТЗ есть нюансы и будут корректировки, но незначительные.

Оцените пожалуйста возможность и стоимость услуги.

Заранее спасибо, с уважением, Виктор

P.S. - В ТЗ со второй страницы, именно прокат авто. Попытки интеграции уже сделаны частично, если потребуется, дам ссылку на страницу, которая выполняет сценарий.