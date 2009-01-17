Инструкция к WEBOX CMS

Доменное имя придумать в зоне .РУ для сайта очень похожего на сайт bash.org.ru
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Здравствуйте , необходимо написать инструкцию к CMS WEBOX , В формате word с картинками.
Описать все главные функции. + функции интернет магазина. Все вместе 5-7 страниц.
Сроки 1 день.
Если нужно предоставлю вход в админ панель для изучения CMS.
CMS очень простая интуитивно понятная по интерфейсу.
жду ваших предложений
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