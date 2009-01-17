Инструкция к WEBOX CMS

$10
КопирайтингЗавершен4 заявки206 просмотров
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Здравствуйте , необходимо написать инструкцию к CMS WEBOX , В формате word с картинками.

Описать все главные функции. + функции интернет магазина. Все вместе 5-7 страниц.

Сроки 1 день.

Если нужно предоставлю вход в админ панель для изучения CMS.

CMS очень простая интуитивно понятная по интерфейсу.

жду ваших предложений

15 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
chelius
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Отличный Исполнитель !!! Сделал, Все быстро и корректно !!!
Четко и ясно пояснил поставленную задачу
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