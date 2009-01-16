Перевод статьи с немецкого на английский

$50
КопирайтингЗавершен10 заявок257 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Перевод статьи экономической тематики - ок. 4000 символов на 16.01.2009 к 9.00

Предлагайте свои условия.Оставляйте icq для связи с вами

И пожалуйста - НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ.

15 лет назад
Rodina_work
Елена 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
zmeika
Ольга 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$10
1 день
Ольга великолепно справилась с заданием - передала раньше указанного срока. Перевод хорошего качества. Буду сотрудничать дальше. Рекомендую!
Очень хороший заказчик. Четко и ясно поставленная задача, своевременная оплата, приятное общение.
  • Похожие заказы

  • Нужно написать статью о черепице

    Нужен человек который сможет грамотно и интересно написать про конкретный материал(композитную черепицу Evertile).Статья должна быть не очень большая,но информативная и хорошо индексироваться поисковиками,поскольку планируется размещаться как на интернет порталах так и в журналах. Более точный ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Описание парфюмерных марок

    $50

    Необходимо составить описание на 98 торговых марок (парфюмерия). 1. Каждое в среднем по 500 знаков без пробелов (когда и где основана, что производит и т.д.) 2. Грамотная расстановка ключевых слов - самих названий марок и слов "парфюмерия", ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужно открыть 30 рассылок на сервисе subscribe.ru

    $50

    Нужно открыть и продвинуть до уровня "Серебряная" 30 рассылок на сервисе subscribe.ru . Требуется составление привлекательного заголовка (основная тематика "менеджмент"), а также краткое описание. Основная цель заголовка и описания – привлечение максимального количества новых подписчиков ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Надо придумать слоган (логотип) для веб-студии

    Надо придумать слоган (девиз) из 4-7 слов для веб-студии "MAXIMUM". В слогане обязательно должно употребляться однокоренное слово с названием студии (например, "максимальный") либо слово "максимум". Слоган должен отражать деятельности компании. Предлагайте ваши условия и цены ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание уник.контента для сайтов (10 тем)

    $50

    Нужно недорогое написание УНИКАЛЬНОГО контента для сайтов перечисленных ниже тематик (согласно выставленным приоритетам: "А" - первостепенный приоритет, "Б" - второстепенный, "В" - самый низкий приоритет). Принимаются предложения как копирайта, так и рерайта. Обязательные требования к текстам: 1). ...

    Копирайтинг5 исполнителей
    Завершен
    15 лет назад

  • Необходимо найти 77 статей копи-пастного контента

    $5

    Здравствуйте! Необходимо найти 77 статей копи-пастного контента на тему "автомобиль Ваз 2110", но только так, что бы эти 77 статей распределялись по категориям: 1) Описание автомобиля - 1 статья. 2) Тех. характеристики - 1 статья. 3) Ремонт - 15 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад