Перевод статьи с немецкого на английский

Доменное имя придумать в зоне .РУ для сайта очень похожего на сайт bash.org.ru
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Перевод статьи экономической тематики - ок. 4000 символов на 16.01.2009 к 9.00
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