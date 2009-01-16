Перевод статьи с немецкого на английский

Нужен человек который сможет грамотно и интересно написать про конкретный материал(композитную черепицу Evertile).Статья должна быть не очень большая,но информативная и хорошо индексироваться поисковиками,поскольку планируется размещаться как на интернет порталах так и в журналах. Более точный ...