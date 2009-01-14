Нужно написать статью о черепице

Нужен человек который сможет грамотно и интересно написать про конкретный материал(композитную черепицу Evertile).Статья должна быть не очень большая,но информативная и хорошо индексироваться поисковиками,поскольку планируется размещаться как на интернет порталах так и в журналах. Более точный размер и список поисковых слов будут предоставлен при личном общении.Возможно создание 3 статей разной категории- обычный потребитель,специалист и строитель. Информацию для статьи предоставляется ,поскольку это не первые статьи, но они подходят только для простого рядового читателя.Для раскрытия темы более глубоко лучше будет пообщаться с нашим специалистом,потому желательно чтоб автор териториально находился на Украине (в Киеве былобы просто замечательно).Но это не обязательно потому что это можно сделать и через интернет(Skype например).Наша компания представляет на рынке Украины несколько мировых брендов кровельных материалов,если статья будет успешной будет перспектива дальнейшего сотрудничества по остальным матералам.