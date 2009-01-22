Тексты поздравлений

Уважаемые фрилансеры! Нам нужны 2 текста для e-mail рассылки. 1 текст - поздравление с Днем защитника отечества ( для мужчин), 2 текст - поздравление с Международным женским днем (для женщин). Тексты должны быть написаны с юмором, но не черным (про кризис писать не надо). И в текстах должны быть ненавязчиво прорекламированы наши услуги (список услуг здесь - www.glagolia.ru). Объем каждого текста до 2000 знаков.

Мы просим Вас набросать 1 абзац будущего текста. Объясню, мы не любители халявы, но мы также не хотим покупать кота в мешке. Предложения без теста рассматриваться не будут. Предложения оставлять здесь или в приват. Стучаться в аську или писать на почту не надо.

Срок не ограничен. Цена вопроса за два текста 100 $.

С уважением, Ирина