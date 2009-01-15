Написать англ. контент для 4-х веб-страниц помощи

КопирайтингЗакрыт6 заявок308 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется простое веб-приложение - гаджет. Показывает одно фото или slide-show внутри веб-страниц. Пример можно посмотреть здесь: http://www.anuko.com/content/photo_gadget/feedback.htm

Требуется написать АНГЛИЙСКИЙ контент для 4-х страниц помощи из этого приложения (кликать можно прямо из него). Вот они:

http://www.anuko.com/content/photo_gadget/help.htm

- Здесь общая информация с картинками. Как пользоваться гаджетом. Кое-что уже сделано на этой странице. Еще сюда надо добавить (кроме переделки) - как присылать дополнительные локализационные файлы на разных языках.

http://www.anuko.com/content/photo_gadget/add_photos.htm

- Здесь должно быть популярно написано откуда берутся фотки и как добавлять фотографии на сайт http://cityphotos.info

http://www.anuko.com/content/photo_gadget/feedback.htm

- Это форма обратной связи. Специально сделанная для получения фидбеков по гаджету. С соответствующими текстами.

http://www.anuko.com/content/photo_gadget/more.htm

- Это входная страница на наш главный сайт из гаджета, где красиво и с картинками расписано про все наши продукты и сервисы, можно аналогично домашней странице - http://www.anuko.com/ - по-видимому с упором на скринсэйвер и тайм трекер.

Требуется качественный, технически грамотный, ПРОСТОЙ текст, облегчающий юзерам гаджета настроить его, и связаться с нами.

Если сможете качественно сделать - просьба указать стоимость работы и срок выполнения. Страницы нужны с картинками-примерами, качество картинок доведём сами, от вас главное - хороший контент. От кандидата требуется ПОНИМАНИЕ как работает гаджет и умение ПОПУЛЯРНО, ГРАМОТНО, и ПРОСТО довести это до клиента.

ВНИМАНИЕ: с выбором кандидата нам сильно поможет какой-то простой пример текста по теме. Гаджет делается для страниц igoogle.com - кто знает как добавлять туда - вот вам временный xml - http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/116595457939413143888/cityphotos.xml

Подробнее про процесс добавления гаджета в igoogle.com написано тут: http://weblancer.net/projects/90882.html

Если есть вопросы - спрашивайте.

15 лет назад
wrc
Канада
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется написание SEO статей для сайта

    $100

    Требуется написание SEO статей для сайта на заданные тематики. Ключевые слова и детальную информацию предоставим выбранному исполнителю. Процент вхождения ключевых слов в текст от 3% до 12%, в том же роде, падеже и порядке слов. Текст с ...

    Копирайтинг54 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Приватно для Scorp13

    $50

    Необходимо разработать описание для програмного обеспечения обработки изображений.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Обзор трех экономических статей.

    $100

    Что надо сделать: подобрать в интернете 3 экономические статьи, рассказывающие о событии в фирме, новом продукте, производстве, то есть не глобального масштаба (экономический кризис, падение цен на нефть…). И написать обзор к каждой статье с ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рерайт

    Необходим рерайт. тематика затворы, арматура isq 472-293-083

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Тексты поздравлений

    $100

    Уважаемые фрилансеры! Нам нужны 2 текста для e-mail рассылки. 1 текст - поздравление с Днем защитника отечества ( для мужчин), 2 текст - поздравление с Международным женским днем (для женщин). Тексты должны быть написаны с ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рерайт 15000.

    Необходимо написать 10 статей по 1500 с использованием 8-9 в каждой статьей предоставленных ключей. Тема - работа в интернете. Нужен простой, читабельный текст. Оплата за все - 12$. Срок - завтра 20.00 по Москве.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • 20 статей на тему "визиток"

    Нужно написать 20 статей по 1500-2000 знаков с пробелами. Можно рерайтить существующие статьи. Ключи (приблизительные заголовки и тематика): программа контакты визитница менеджер контактов управление контактами органайзер адресная книга контакты визитка онлайн создание визитки визитки визитки карточки визитка визитная карточка визитка программа визитки скачать поиск партнёров найти телефон шаблоны визиток образцы визиток изготовление ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужны статьи - создание сайтов, веб-дизайн, СЕО

    Есть фирма, занимающаяся созданием сайтов, СЕО, копирайтингом, веб-дизайном и прочими тематичными вещами. На сайте фирмы планируется выкладывать статьи. Интересуют уникальные вещи, интересные и живые. Очень интересны статьи аля: почему не стоит заказывать сайт у фирм "делаем сайты за 5000р." рост ...

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Придумать название фирмы

    $10

    Фирма занимаеться торговлей компьютерами и комплектующими оптом юридическим лицам (конечным потребителям) на территории РФ. Нужно чтобы название сочетало в себе слова и производные слов: торговля, корпорация, компьютер. И чтобы писалось по-русски.

    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    15 лет назад