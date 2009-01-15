Написать англ. контент для 4-х веб-страниц помощи

Требуется написание SEO статей для сайта на заданные тематики. Ключевые слова и детальную информацию предоставим выбранному исполнителю. Процент вхождения ключевых слов в текст от 3% до 12%, в том же роде, падеже и порядке слов. Текст с ...
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Имеется простое веб-приложение - гаджет. Показывает одно фото или slide-show внутри веб-страниц. Пример можно посмотреть здесь: http://www.anuko.com/content/photo_gadget/feedback.htm
Требуется написать АНГЛИЙСКИЙ контент для 4-х страниц помощи из этого приложения (кликать можно прямо из него). Вот они:
http://www.anuko.com/content/photo_gadget/help.htm
- Здесь общая информация с картинками. Как пользоваться гаджетом. Кое-что уже сделано на этой странице. Еще сюда надо добавить (кроме переделки) - как присылать дополнительные локализационные файлы на разных языках.
http://www.anuko.com/content/photo_gadget/add_photos.htm
- Здесь должно быть популярно написано откуда берутся фотки и как добавлять фотографии на сайт http://cityphotos.info
http://www.anuko.com/content/photo_gadget/feedback.htm
- Это форма обратной связи. Специально сделанная для получения фидбеков по гаджету. С соответствующими текстами.
http://www.anuko.com/content/photo_gadget/more.htm
- Это входная страница на наш главный сайт из гаджета, где красиво и с картинками расписано про все наши продукты и сервисы, можно аналогично домашней странице - http://www.anuko.com/ - по-видимому с упором на скринсэйвер и тайм трекер.
Требуется качественный, технически грамотный, ПРОСТОЙ текст, облегчающий юзерам гаджета настроить его, и связаться с нами.
Если сможете качественно сделать - просьба указать стоимость работы и срок выполнения. Страницы нужны с картинками-примерами, качество картинок доведём сами, от вас главное - хороший контент. От кандидата требуется ПОНИМАНИЕ как работает гаджет и умение ПОПУЛЯРНО, ГРАМОТНО, и ПРОСТО довести это до клиента.
ВНИМАНИЕ: с выбором кандидата нам сильно поможет какой-то простой пример текста по теме. Гаджет делается для страниц igoogle.com - кто знает как добавлять туда - вот вам временный xml - http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/116595457939413143888/cityphotos.xml
Подробнее про процесс добавления гаджета в igoogle.com написано тут: http://weblancer.net/projects/90882.html
Если есть вопросы - спрашивайте.
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