Обзор трех экономических статей.

Что надо сделать: подобрать в интернете 3 экономические статьи, рассказывающие о событии в фирме, новом продукте, производстве, то есть не глобального масштаба (экономический кризис, падение цен на нефть…). И написать обзор к каждой статье с точки зрения предпринимателя, осветив вопросы - что случилось, почему случилось,

кто виноват, что делать, что бы выйти из ситуации и почему такой способ. Объем статьи около 4500 знаков.

Формат получения заказа: ссылка на оригинал статьи, оригинальная статья в формате word, обзорная статья в формате word. Всего три комплекта.

Срок - срочно. До 18 января 19.00