Требуется написание SEO статей для сайта на заданные тематики.

Ключевые слова и детальную информацию предоставим выбранному исполнителю.

Процент вхождения ключевых слов в текст от 3% до 12%, в том же роде, падеже и порядке слов. Текст с использованием видов предлагаемых товаров, уникальный, интересный, рекламного характера.

Статьи для категорий с использованием названий категорий и видов товаров по тем же правилам.

Оставляйте предложение с желаемыми условиями.

Только для профессионалов в области SEO и копирайтинга.

Работа срочная.

Все предложения просьба оставлять только здесь, в личку не писать.