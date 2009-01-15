Написание креативных текстов

Требуется человек для написания текстов содержащих скрытую рекламу. Долговоременное сотрудничество, карьерный рост. Если Вы не креативная личность - эта работа не для вас. Оплата 10$/1000 символов + премии. Тексты в среднем 1000-2000 символов. Пока 5-8 заказов в месяц.

P.S. Просьба адекватно оценивать свои силы. Нужно обладать знаниями в области психологии, рекламы, PR и маркетинга.