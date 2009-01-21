Написать ТЗ

Имеется простое веб-приложение - гаджет. Показывает одно фото или slide-show внутри веб-страниц. Пример можно посмотреть здесь: http://www.anuko.com/content/photo_gadget/feedback.htm Требуется написать АНГЛИЙСКИЙ контент для 4-х страниц помощи из этого приложения (кликать можно прямо из него). Вот они: http://www.anuko.com/content/photo_gadget/help.htm - Здесь ...